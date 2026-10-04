У Латвії завершили підрахунок голосів на виборах – до Сейму ввійдуть шість політсил

У Латвії Центральна виборча комісія завершила підрахунок голосів у всіх 1059 виборчих дільницях – більшість місць, як і передбачалося, здобуває проукраїнська партія "Об’єднаний список".

Про це повідомляє Delfi, інформує "Європейська правда".

Переможцем виборів до 15-го Сейму стала партія "Об’єднаний список", яка отримала 41 депутатське місце в наступному парламенті.

На другому місці – партія "Латвія на першому місці", яку в 15-му Сеймі представлятимуть 17 депутатів. За нею йдуть "Суверенна влада"/"Младолатиші" з 15 мандатами та "Національне об’єднання" з десятьма мандатами.

Партія "Прогресивні" отримала десять мандатів у 15-му Сеймі, а "Нова єдність" – сім мандатів.

До моменту, коли ЦВК підрахувала голоси останнього виборчої дільниці, "Об’єднаний список" у наступному Сеймі попередньо було гарантовано 42 місця депутатів, а "Прогресивним" – дев’ять. Після підрахунку всіх голосів "Прогресивні" все ж отримали 10 мандатів, а "AS" – 41.

Таким чином, у наступному Сеймі будуть представлені шість політичних сил.

У виборах до 15-го Сейму взяли участь 51,81 % виборців, що мають право голосу, або 807 072 з загальної кількості 1 557 615.

Президент країни Едгарс Рінкевич у понеділок, 5 жовтня, та у вівторок, 6 жовтня, зустрінеться з політичними силами, обраними до 15-го Сейму.

Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс уже заявив, що після перемоги на парламентських виборах очолюваного ним "Об’єднаного списку" заявив про готовність формувати нову урядову коаліцію.

Читайте про це більше у статті "Європейської правди": Популісти замість "росіян": які зміни принесуть Латвії нові вибори та на що чекати Україні.