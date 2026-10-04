В Латвии завершили подсчет голосов на выборах – в Сейм войдут шесть политических сил

В Латвии Центральная избирательная комиссия завершила подсчет голосов на всех 1059 избирательных участках – большинство мест, как и ожидалось, получает проукраинская партия "Объединенный список".

Об этом сообщает Delfi, передает "Европейская правда".

Победителем выборов в 15-й Сейм стала партия "Объединенный список", которая получила 41 депутатское место в следующем парламенте.

На втором месте – партия "Латвия на первом месте", которую в 15-м Сейме будут представлять 17 депутатов. За ней следуют "Суверенная власть"/"Младолатиши" с 15 мандатами и "Национальное объединение" с десятью мандатами.

Партия "Прогрессивные" получила десять мандатов в 15-м Сейме, а "Новое единство" – семь мандатов.

До того момента, как ЦИК подсчитала голоса последнего избирательного участка, "Объединенному списку" в следующем Сейме предварительно было гарантировано 42 депутатских места, а "Прогрессивным" – девять. После подсчета всех голосов "Прогрессивные" все же получили 10 мандатов, а "AS" – 41.

Таким образом, в следующем Сейме будут представлены шесть политических сил.

В выборах в 15-й Сейм приняли участие 51,81 % избирателей, имеющих право голоса, или 807 072 из общего числа 1 557 615.

Президент страны Эдгарс Ринкевич в понедельник, 5 октября, и во вторник, 6 октября, встретится с политическими силами, избранными в 15-й Сейм.

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс уже заявил, что после победы на парламентских выборах возглавляемого им "Объединенного списка" он готов сформировать новую правительственную коалицию.

Читайте об этом подробнее в статье "Европейской правды": Популисты вместо "русских": какие изменения принесут Латвии новые выборы и чего ждать Украине.