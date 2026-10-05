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У партії Мерца захищають його візит до Києва на тлі критики з боку лівих і ультраправих

Новини — Понеділок, 5 жовтня 2026, 12:51 — Іванна Костіна

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини", а також Ліва партія розкритикували візит канцлера Фрідріха Мерца до Києва.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bild.

Загальний настрій критики полягає у тому, що канцлер нібито марнує гроші німецьких платників податків, підтримуючи Україну. Деякі члени обох маргінальних партій навіть говорили про підбурювання до війни.

Голова організації Християнсько-демократичного союзу в землі Гессен Борис Райн заявив: "Критика з боку "АдН" щодо поїздки канцлера до України та постійна критика з боку Лівої партії щодо підтримки цієї країни є в принципі непатріотичною та безвідповідальною з точки зору зовнішньої політики. Україна щодня бореться на передовій за мир і свободу Заходу".

"Ідеологічний збіг поглядів між комуністами крайньої лівиці та націоналістами крайньої правиці ще раз доводить: ХДС/ХСС – єдина політична сила в Німеччині, яка протистоїть "вигрібній ямі" Лівої партії, де скупчилися антисеміти та антикапіталісти", – додав він.

Під час візиту Мерца до Києва стало відомо, що Німеччина виділила Україні масштабний пакет допомоги на понад 1 млрд євро. 

Раніше Фрідріх Мерц 4 жовтня відвідав у Києві Національну академію наук, яка постраждала від російського удару. Там він звернувся до російського правителя Владіміра Путіна із закликом припинити атаки на Україну та продемонструвати готовність до переговорів. 

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Фрідріх Мерц Війна з РФ Німеччина Друзі Путіна
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