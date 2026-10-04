Німеччина надає Україні новий пакет підтримки на понад 1,3 млрд євро

Президент Володимир Зеленський заявив, що Німеччина виділила Україні масштабний пакет допомоги на понад 1 млрд євро.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Києві, пише кореспондентка "Європейська правда".

Зеленський заявив, що Німеччина виділила комплексний пакет допомоги для України на понад 1,3 млрд євро.

"Це зброя, яка допоможе зараз, підтримка для нашої енергетики, це дуже важливо", – акцентував він.

Зеленський зазначив, що у цьому пакеті від Німеччини є кошти на виробництво нових перехоплювачів, саме проти реактивних шахедів. За словами Мерца, близько 350 млн євро піде на енергетичну допомогу.

"Це швидко й відчутно зміцнить протиповітряну оборону України, і це підкріплення вкрай необхідне (...) Усе це допоможе пом’якшити наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру України і, перш за все, допоможе народу України пережити майбутню зиму", – наголосив Мерц.

Раніше Фрідріх Мерц 4 жовтня відвідав у Києві Національну академію наук, яка постраждала від російського удару. Там звернувся до російського правителя Владіміра Путіна із закликом припинити атаки на Україну та продемонструвати готовність до переговорів.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський анонсував "важливі домовленості" між Україною і Німеччиною щодо посилення захисту.