В партии Мерца защищают его визит в Киев на фоне критики от левых и ультраправых

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии", а также Левая партия раскритиковали визит канцлера Фридриха Мерца в Киев.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bild.

Общий тон критики заключается в том, что канцлер якобы тратит впустую деньги немецких налогоплательщиков, поддерживая Украину. Некоторые члены обеих маргинальных партий даже говорили о подстрекательстве к войне.

Председатель организации Христианско-демократического союза в земле Гессен Борис Райн заявил: "Критика со стороны "АдГ" относительно поездки канцлера в Украину и постоянная критика Левой партии в отношении поддержки этой страны являются в принципе непатриотичными и безответственными с точки зрения внешней политики. Украина ежедневно сражается на передовой за мир и свободу Запада".

"Идеологическое совпадение взглядов между коммунистами крайне левого крыла и националистами крайне правого крыла еще раз доказывает: ХДС/ХСС – единственная политическая сила в Германии, которая противостоит "выгребной яме" Левой партии, где скопились антисемиты и антикапиталисты", – добавил он.

Во время визита Мерца в Киев стало известно, что Германия выделила Украине масштабный пакет помощи на сумму свыше 1 млрд евро.

Ранее, 4 октября, Фридрих Мерц посетил в Киеве Национальную академию наук, пострадавшую от российского удара. Там он обратился к российскому правителю Владимиру Путину с призывом прекратить атаки на Украину и продемонстрировать готовность к переговорам.