Зеленський: українські пілоти почнуть навчання на Rafale найближчим часом

Президент Володимир Зеленський після розмови з французьким колегою Емманюелем Макроном розповів, що українські пілоти вже найближчим часом почнуть навчання на французьких літаках Rafale.

Про це Зеленський розповів у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

За словами глави держави, під час розмови вони обговорили російську терористичну ескалацію та потреби України у захисті.

"Зараз готуються нові оборонні постачання, і розраховуємо, що вже скоро новий пакет буде в Україні. Обговорили його наповнення. Також українські пілоти вже найближчим часом розпочнуть навчання на французьких літаках Rafale у Франції. Це сильний крок для української бойової авіації", – повідомив Зеленський.

За словами президента, команди обох країн також продовжують працювати над локалізацією виробництва французьких ракет та авіабомб в Україні.

Минулого тижня видання Le Parisien повідомило, що Франція розпочала підготовку до навчання перших українських льотчиків керуванню французькими винищувачами Rafale напередодні можливої поставки 16 літаків у 2028–2029 роках.

У липні Макрон заявляв, що перші навчальні польоти українських пілотів на літаках Rafale розпочнуться у найближчі місяці.