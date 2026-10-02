Франція навчатиме українських пілотів управлінню винищувачами Rafale

Франція розпочала підготовку до навчання перших українських льотчиків керуванню французькими винищувачами Rafale напередодні можливої поставки 16 літаків у 2028–2029 роках.

Про це пише Le Parisien, інформує "Європейська правда".

Це новий етап у наданні військової підтримки Києву від Франції і є продовженням заяви 13 липня про те, що Франція та Україна оголосили про укладення "дорожньої карти", яка передбачає придбання Києвом 16 винищувачів Rafale.

"Наразі ми ведемо переговори з українцями щодо постачання літаків Rafale, які будуть пілотувати не французи, а українські пілоти", – зазначив заступник міністра з питань Європи Бенжамен Аддад, додавши, що Париж уже "розпочав роботу з підготовки цих пілотів".

Згідно з інформацією, оприлюдненою протягом останніх місяців, перші чотири літаки можуть бути передані після завершення курсу підготовки українських пілотів.

Згідно з традиційними програмами підготовки ВПС, льотчики спочатку тренуються на навчальних літаках, таких як легкі літаки Grob G-120TP та чотиридвигунні навчальні літаки Dornier Alpha Jet, а потім переходять на складні винищувачі.

Хоча перша партія з 16 літаків вже затверджена, протягом наступних 10 років для ВПС України можуть замовити до 100 літаків Rafale. Про це йдеться в листі, підписаному 17 листопада 2025 року Емманюелем Макроном та Володимиром Зеленським.

Раніше французький президент Емманюель Макрон заявив, що його країна надасть Україні ліцензії на виробництво своїх ракет.

Також Володимир Зеленський заявив, що близько половини винищувачів F-16 тривалий час перебувають у Європі на ремонті та технічному обслуговуванні.