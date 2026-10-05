Зеленский: украинские пилоты начнут обучение на Rafale в ближайшее время

Президент Владимир Зеленский после беседы с французским коллегой Эмманюэлем Макроном сообщил, что украинские пилоты уже в ближайшее время начнут обучение на французских самолетах Rafale.

Об этом Зеленский рассказал в соцсети X, сообщает "Европейская правда".

По словам главы государства, в ходе беседы они обсудили российскую террористическую эскалацию и потребности Украины в защите.

"Сейчас готовятся новые поставки оборонного оборудования, и мы рассчитываем, что уже скоро новый пакет поступит в Украину. Обсудили его состав. Также украинские пилоты уже в ближайшее время начнут обучение на французских самолетах Rafale во Франции. Это важный шаг для украинской боевой авиации", – сообщил Зеленский.

По словам президента, команды обеих стран также продолжают работать над локализацией производства французских ракет и авиабомб в Украине.

На прошлой неделе издание Le Parisien сообщило, что Франция начала подготовку к обучению первых украинских летчиков управлению французскими истребителями Rafale в преддверии возможной поставки 16 самолетов в 2028–2029 годах.

В июле Макрон заявлял, что первые учебные полёты украинских пилотов на самолётах Rafale начнутся в ближайшие месяцы.