Трамп підписав указ, щоб знизити ціни на дизельне пальне

Президент Дональд Трамп ввечері у понеділок, 5 жовтня, підписав указ, спрямований на зниження майже рекордних цін на дизельне пальне шляхом скасування обмежень на дешевше дизельне пальне, забарвлене в червоний колір.

Про це пише CNN, повідомляє "Європейська правда".

Виступаючи на передвиборчому заході в Небрасці – штаті, який сильно постраждав від стрибка цін на дизельне пальне, – Трамп заявив, що цей указ "дозволить будь-кому купувати дизельне пальне, забарвлене в червоний колір, без сплати податків з будь-якої причини".

"Цей указ також сприятиме зниженню вартості всіх товарів, включаючи продукти харчування", – сказав Трамп після підписання документа.

Дизельне пальне з червоним барвником не відрізняється від звичайного дизельного пального. Воно просто не оподатковується і забарвлене в червоний колір, щоб відрізнити його як таке, що призначене виключно для позашляхового використання, наприклад, у тракторах або в промислових цілях.

Дозвіл на широке використання дизельного пального, звільненого від оподаткування, може бути особливо корисним для водіїв вантажівок, які стикаються з історичним стрибком цін на дизельне пальне, спричиненим війною в Ірані та посиленим атаками на російські нафтопереробні заводи та експортними обмеженнями в Китаї.

Цей крок щодо дизельного пального також може допомогти фермерам, які покладаються на вантажівки для доставки своєї продукції на ринок та отримання добрив та інших матеріалів.

Згідно з інформаційним бюлетенем, опублікованим Білим домом, цей указ "тимчасово дозволить використання позашляхового "фарбованого" дизельного пального на автомагістралях та відстрочить сплату відповідного федерального акцизного податку, що знизить витрати для американців".

У інформаційному бюлетені зазначено, що указ доручає міністру фінансів, за погодженням із міністром оборони, відстрочити сплату податку за використання забарвленого дизельного пального на дорогах загального користування до кінця року без нарахування відсотків та штрафів, а також "розглянути шляхи скасування зобов’язання сплачувати відстрочені податки".

Білий дім додав, що указ доручає урядовцям заохочувати більше штатів до прийняття подібних заходів та забезпечити фермерам доступ до забарвленого дизельного пального в регіонах із високим попитом.

Раніше повідомляли, що з початку війни між США та Іраном ЄС витратив на викопне паливо на 100 млрд євро більше, ніж раніше, при тому ж обсязі імпортує.

Через війну США та Ірану ціни на дизпаливо зростають по всьому світу. Втім, президент США Дональд Трамп 5 жовтня вчергове заявив, що причиною зростання цін на пальне є українські удари по російській нафтопереробній галузі.