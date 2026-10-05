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Трамп вчергове звинуватив Україну у зростанні цін на пальне

Новини — Понеділок, 5 жовтня 2026, 20:20 — Христина Бондарєва

Президент США Дональд Трамп вчергове заявив, що причиною зростання цін на пальне є українські удари по російській нафтопереробній галузі .

Про це глава Білого дому написав у понеділок в соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

"Що спричиняє зростання (цін на) бензин? Це вже не Ормузька протока, оскільки зараз майже щодня на ринок надходять рекордні обсяги нафти. Тепер справа у слові "нафтопереробні заводи": російські заводи підриває Україна", – написав Трамп.

Також він звинувати Демократичну партію у тому, що американські НПЗ закриваються у "синіх штатах". Ці штати називають "синіми", оскільки виборці у них стабільно підтримують на виборах Демократичну партію.

Нагадаємо, в кінці вересня  Трамп заявив, що просив українського президента Володимира Зеленського збавити темпи ударів по російських нафтопереробних підприємствах, і той нібито погодився.

22 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що на закритих переговорах з американським президентом Дональдом Трампом не було спроб змусити Київ в односторонньому порядку припинити атаки по НПЗ та інших об’єктах такого типу.

13 вересня Трамп закликав Зеленського припинити удари по російському дизельному паливу, заявивши, що ці атаки спричиняють його дефіцит.

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Трамп Війна з РФ Енергетика
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