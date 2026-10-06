Трамп подписал указ о снижении цен на дизельное топливо

Президент Дональд Трамп вечером в понедельник, 5 октября, подписал указ, направленный на снижение почти рекордных цен на дизельное топливо путем отмены ограничений на более дешевое дизельное топливо, окрашенное в красный цвет.

Об этом пишет CNN, сообщает "Европейская правда".

Выступая на предвыборном мероприятии в Небраске – штате, который сильно пострадал от скачка цен на дизельное топливо, – Трамп заявил, что этот указ "позволит любому покупать дизельное топливо, окрашенное в красный цвет, без уплаты налогов по любой причине".

"Этот указ также будет способствовать снижению стоимости всех товаров, включая продукты питания", – сказал Трамп после подписания документа.

Дизельное топливо с красным красителем не отличается от обычного дизельного топлива. Оно просто не облагается налогом и окрашено в красный цвет, чтобы отличать его как топливо, предназначенное исключительно для внедорожного использования, например, в тракторах или в промышленных целях.

Разрешение на широкое использование дизельного топлива, освобожденного от налогообложения, может быть особенно полезно для водителей грузовиков, которые сталкиваются с беспрецедентным скачком цен на дизельное топливо, вызванным войной в Иране, а также усиленными атаками на российские нефтеперерабатывающие заводы и экспортными ограничениями в Китае.

Этот шаг в отношении дизельного топлива также может помочь фермерам, которые полагаются на грузовики для доставки своей продукции на рынок и получения удобрений и других материалов.

Согласно информационному бюллетеню, опубликованному Белым домом, этот указ "временно разрешит использование внедорожного "окрашенного" дизельного топлива на автомагистралях и отсрочит уплату соответствующего федерального акцизного налога, что снизит расходы для американцев".

В информационном бюллетене указано, что указ поручает министру финансов, по согласованию с министром обороны, отсрочить уплату налога за использование окрашенного дизельного топлива на дорогах общего пользования до конца года без начисления процентов и штрафов, а также "рассмотреть пути отмены обязательства уплачивать отсроченные налоги".

Белый дом добавил, что указ поручает правительственным чиновникам поощрять больше штатов к принятию подобных мер и обеспечить фермерам доступ к окрашенному дизельному топливу в регионах с высоким спросом.

Ранее сообщалось, что с начала войны между США и Ираном ЕС потратил на ископаемое топливо на 100 млрд евро больше, чем раньше, при том же объеме импорта.

Из-за войны между США и Ираном цены на дизельное топливо растут по всему миру. Впрочем, президент США Дональд Трамп 5 октября в очередной раз заявил, что причиной роста цен на топливо являются украинские удары по российской нефтеперерабатывающей отрасли.