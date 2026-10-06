Трамп заявив, що США допоможуть Росії у випадку з чумою в Сибіру

Президент США Дональд Трамп запропонував допомогу Росії після того, як у науково-дослідному інституті з вивчення чуми в Сибіру померла співробітниця лабораторії внаслідок захворювання, хоча російська влада заявила, що ситуація перебуває під контролем.

Про це повідомляє CNBC, інформує "Європейська правда".

"Ми допоможемо. Усім, хто стикається з подібними проблемами, ми завжди допомагатимемо", – заявив Трамп журналістам на запитання про випадок чуми в Росії.

Співробітниця лабораторії науково-дослідного інституту з боротьби з чумою в Іркутській області на сході Сибіру захворіла і померла за невідомих обставин, що, як повідомляється, змусило владу ввести карантин для майже 200 осіб і посилило занепокоєння громадськості щодо здоров’я.

Трамп зазначив, що не розмовляв з російськими посадовцями щодо цього випадку, але назвав чуму "важкою хворобою".

"Це хвороба, яку ми раніше могли контролювати. Якимось чином ці мікроби стають дедалі сильнішими, вони наче армія"

"Ми уважно стежимо за ситуацією разом із CDC та іншими нашими міжвідомчими партнерами. Багато деталей ще не підтверджено. Ми закликаємо російську владу швидко та відкрито надавати точну інформацію", – повідомив виданню речник Державного департаменту, який побажав залишитися невідомим.

Всесвітня організація охорони здоров’я у відповіді електронною поштою зазначила, що причина смерті не підтверджена і тривають дослідження. Вона повідомила, що перебуває у контакті з урядовцями РФ та запропонувала підтримку у разі потреби, водночас оцінивши ризик для широкої громадськості як низький на основі наявної інформації.

Наразі залишається незрозумілим, чи зверталася Москва за допомогою і чи погодилася б вона на неї.

Раніше Дональд Трамп висловлював сподівання на швидке укладення угоди щодо врегулювання війни РФ проти України.

А як повідомляли ЗМІ, Трампу пропонують послабити санкції проти Росії в обмін на звільнення політв’язнів.