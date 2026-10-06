Трамп заявил, что США помогут России в случае чумы в Сибири

Президент США Дональд Трамп предложил помощь России после того, как в научно-исследовательском институте по изучению чумы в Сибири скончалась сотрудница лаборатории в результате заболевания, хотя российские власти заявили, что ситуация находится под контролем.

Об этом сообщает CNBC, передает "Европейская правда".

"Мы поможем. Всем, кто сталкивается с подобными проблемами, мы всегда будем помогать", – заявил Трамп журналистам в ответ на вопрос о случае чумы в России.

Сотрудница лаборатории научно-исследовательского института по борьбе с чумой в Иркутской области на востоке Сибири заболела и скончалась при неизвестных обстоятельствах, что, как сообщается, вынудило власти ввести карантин для почти 200 человек и усилило обеспокоенность общественности по поводу здоровья.

Трамп отметил, что не разговаривал с российскими чиновниками по поводу этого случая, но назвал чуму "тяжелой болезнью".

"Это болезнь, которую мы раньше могли контролировать. Каким-то образом эти микробы становятся все сильнее, они словно армия"

"Мы внимательно следим за ситуацией совместно с CDC и другими нашими межведомственными партнерами. Многие детали еще не подтверждены. Мы призываем российские власти оперативно и открыто предоставлять точную информацию", – сообщил изданию представитель Государственного департамента, пожелавший остаться неизвестным.

Всемирная организация здравоохранения в ответе по электронной почте отметила, что причина смерти не подтверждена и исследования продолжаются. Она сообщила, что находится в контакте с представителями правительства РФ и предложила поддержку в случае необходимости, при этом оценив риск для широкой общественности как низкий на основе имеющейся информации.

Пока остается неясным, обращалась ли Москва за помощью и согласилась бы она на неё.

Ранее Дональд Трамп выражал надежду на скорейшее заключение соглашения об урегулировании войны РФ против Украины.

А как сообщали СМИ, Трампу предлагают ослабить санкции против России в обмен на освобождение политзаключённых.