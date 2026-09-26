Трамп сподівається, що Зеленський і Путін укладуть угоду до "важкої зими"

Президент США Дональд Трамп висловив сподівання на швидке укладення угоди щодо врегулювання війни РФ проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп заявив під час спілкування із журналістами.

Він розповів, що під час останньої зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським обговорював з ним "багато різних тем, і щодо багатьох із них у нас є дуже сильна згода".

"Але знаєте, чого я від нього хочу? Щоб він уклав угоду. Я хочу, щоб він уклав угоду з Путіним, і я хочу, щоб Путін домовився з ним. Минулого місяця у війні між Україною та Росією загинуло 25 000 людей. Місяцем раніше загинуло 32 000 людей. Це переважно солдати. 97 % – солдати. Але незалежно від того, солдати це чи цивільні, уявіть собі: 32 000. Два місяці тому – 33 000 людей", – сказав Трамп.

За словами американського президента, як Зеленський, так і Путін "хочуть врегулювання".

"Одного дня, сподіваємося, у недалекому майбутньому, можливо, ще до настання важкої зими, вони укладуть угоду", – додав Трамп.

Нагадаємо, 22 вересня Зеленський проводив переговори з президентом США Дональдом Трампом. Після зустрічі Зеленський заявив, що Трамп позитивно ставиться до надання ліцензій на ракети до Patriot.

Він також сказав, що Трамп не просив Україну про одностороннє припинення ударів по російських енергооб’єктах.