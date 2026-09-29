ЗМІ: Трампу пропонують послабити санкції проти Росії в обмін на звільнення політв’язнів

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Джон Коул запропонував нову стратегію щодо Росії: домагатися звільнення політичних в’язнів в обмін на послаблення санкцій і відновлення економічних зв’язків із Москвою.

Про це йдеться у публікації The Athlantic, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено у публікації, американський президент підтримав цю ідею.

Видання нагадує, що Коул випробував такий підхід у Білорусі: після звільнення сотень політв’язнів США послабили санкції та почали переговори про закупівлю білоруського калію.

Тепер Коул хоче застосувати цю модель до Росії.

Американські представники також розглядають масштабні бізнес-угоди з Росією як частину стратегії досягнення миру.

Паралельно США намагаються домовитися про обмежене припинення вогню, зокрема щодо ударів по енергетичній інфраструктурі та судноплавству в Чорному морі. Однак Росія продовжує атаки по Україні, а українські посадовці не очікують серйозних мирних переговорів найближчим часом.

За задумом Коула, звільнення політв’язнів і поступове відновлення торгівлі могли б створити нові канали діалогу між США та Росією й підштовхнути Кремль до припинення війни. Критики стратегії побоюються, що обмін звільнення політв’язнів на санкційні послаблення, навпаки, може заохотити авторитарні режими брати нових людей у заручники.

У понеділок Білий дім висунув кандидатуру Коула на посаду спеціального президентського посланника з питань заручників у ранзі посла – ця посада потребує затвердження Сенатом.

На прохання прокоментувати його місію представник Білого дому зазначив: "Президент і його команда як і раніше прагнуть відігравати конструктивну роль у припиненні війни між Росією та Україною, і він залишається оптимістом щодо того, що нам зрештою вдасться укласти мирну угоду".

Коул планує координувати свої дії зі Стівом Віткоффом, який є основною контактною особою Трампа у відносинах з російською стороною.

Раніше видання The New York Times повідомило, що в Білому домі розглядають можливість підписання з Росією певних бізнес-угод, щоб "підтвердити свої добрі наміри".

Варто зазначити, що російська сторона вже намагалася "спокушати" Трампа вигодами від потенційної економічної співпраці, говорячи про спільні проєкти щодо видобутку рідкісноземельних металів, алюмінію, проєкти в Арктиці, залучення американських компаній у продаж до Європи російського природного газу.