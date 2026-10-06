Президент Латвії доручив чинному прем’єру сформувати новий уряд

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс у вівторок, 6 жовтня, оголосив, що доручає формування наступного уряду чинному прем’єр-міністру Андрісу Кулбергсу.

Про це пише Delfi, передає "Європейська правда".

Президент ухвалив це рішення після завершення дводенної серії зустрічей із політичними партіями.

"Усі готові обговорювати та консультуватися з "Об’єднаним списком" і Кулбергсом щодо формування уряду", – оголосив він.

Президент Латвії не встановив кінцевого терміну, до якого Кулбергс повинен знайти союзників для формування коаліції. Втім, він хоче, щоб наступний уряд був сформований до 18 листопада.

Кулбергс, своєю чергою, подякував суспільству за підтримку під час виборів, яка надала йому "величезний мандат на здійснення змін".

"Справа не в ідеології, а в змінах у країні. Це унікальна можливість повернути економіку на правильний шлях. Без політичних компромісів і без зайвих суперечок вдасться навести лад у країні", – наголосив він.

Також він акцентував, що до складу наступного уряду увійдуть люди, здатні "проводити реформи".

"Буде новий підхід до роботи – кожна людина матиме конкретне завдання для досягнення цих змін. Політична приналежність більше не буде вирішальним фактором", – додав він.

Як уже повідомлялося, на виборах до 15-го Сейму переконливу перемогу здобув "Об’єднаний список", який отримав 35,3% голосів, свідчать попередні дані, узагальнені Центральною виборчою комісією.

Читайте про це більше у статті "Європейської правди": Тріумф проукраїнського прем’єра: як Латвія проголосувала за нові обличчя і нинішній зовнішній курс