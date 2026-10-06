Президент Латвии поручил действующему премьеру сформировать новое правительство

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс во вторник, 6 октября, объявил, что поручает формирование следующего правительства действующему премьер-министру Андрису Кулбергсу.

Об этом пишет Delfi, передает "Европейская правда".

Президент принял это решение после завершения двухдневной серии встреч с политическими партиями.

"Все готовы обсуждать и консультироваться с "Объединенным списком" и Кулбергсом по вопросу формирования правительства", – заявил он.

Президент Латвии не установил окончательного срока, до которого Кулбергс должен найти союзников для формирования коалиции. Впрочем, он хочет, чтобы следующее правительство было сформировано до 18 ноября.

Кулбергс, в свою очередь, поблагодарил общество за поддержку во время выборов, которая дала ему "огромный мандат на осуществление перемен".

"Дело не в идеологии, а в переменах в стране. Это уникальная возможность вернуть экономику на правильный путь. Без политических компромиссов и без лишних споров удастся навести порядок в стране", – подчеркнул он.

Также он подчеркнул, что в состав следующего правительства войдут люди, способные "проводить реформы".

"Будет новый подход к работе – у каждого человека будет конкретная задача для достижения этих изменений. Политическая принадлежность больше не будет решающим фактором", – добавил он.

Как уже сообщалось, на выборах в 15-й Сейм убедительную победу одержал "Объединенный список", набравший 35,3% голосов, свидетельствуют предварительные данные, обобщенные Центральной избирательной комиссией.