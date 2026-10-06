Єврокомісія хоче аграрні винятки з умов членства України у ЄС, веде переговори з Києвом

Під час відкриття вступних переговорів за останнім досі закритим кластером, який стосується аграрних питань, ЄС може визначити особливості членства України.

Таку пропозицію, підтриману Європейською комісією, оголосила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос у вівторок, після засідання Єврокомісії у Страсбурзі.

Єврокомісарка Кос, представляючи проєкт нових підходів до розширення, повідомила, що для України можуть бути узгоджені положення, що відмінні від інших держав-кандидатів.

"Масштаб, структура та дуже висока продуктивність агросектора України дозволяють нам закликати вивчити точкові рішення, що будуть стосуватися лише чутливих агропродуктів", – заявила вона.

Попри те, що ці нововведення пропонуються лише для України, Кос наголосила, що не вважає це виділенням окремого типу членства, попри те, що умови для України дійсно будуть унікальними.

"Ми проти кількох рівнів членства, всі члени будуть рівними… Зокрема, Україна буде частиною спільної агрополітики ЄС. Але на яких умовах – ми це обговоримо", – заявила вона.

"Вступ України не повинен мати негативного ефекту на фермерів у ЄС. І ми також хочемо підтримати Україну у відновленні її доступу до її традиційних експортних ринків", – додала комісарка

Єврокомісарка не стала уточнювати деталі пропозиції, але повідомила, що переговори з Україною про це вже тривають. Вона висловила очікування, що більше ясності з’явиться "за кілька тижнів". "Ми сподіваємося ухвалити рішення щодо України, коли будемо готуватися до відкриття кластера №5", – пояснила вона.

Як повідомлялося, Кос хоче відкрити ще два кластери для України й Молдови наступного тижня.

Раніше повідомлялося також, що країни-кандидати можуть отримати єврокомісарів ще до вступу до ЄС.

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