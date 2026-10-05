Кос хоче відкрити ще два кластери для України й Молдови наступного тижня

Ще два перемовні кластери для України та Молдови можуть бути відкриті наступного тижня, якщо Верховна Рада України ухвалить необхідний закон.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос після завершення Ради асоціації Молдова-ЄС 5 жовтня.

Наступного тижня ЄС може відкрити ще два кластери для України й Молдови.

"Можливо, що ми відкриємо наступні два кластери для Молдови та України вже наступного тижня під час Міжурядових конференцій в Люксембурзі", – заявила Кос.

Вона наголосила, що для цього український парламент повинен затвердити необхідний законопроєкт (йдеться про зміни до закону про освіту щодо національних меншин, на яких наполягає Угорщина, яка досі блокує відкриття нових кластерів для України – "ЄП").

"Ми дуже добре обізнані з процедурами у Верховній Раді, але сподіваємося, що закон буде ухвалений Радою. Щойно це станеться, державам-членам доведеться прискорити процедуру", – наголосила єврокомісарка.

Як повідомляла "Європейська правда", 1 жовтня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про освіту мовами національних меншин, схвалення якого має допомогти зняти вето Угорщини на розблокування двох кластерів у переговорах.

Глава МЗС Андрій Сибіга висловив сподівання, що схвалення законодавчих змін призведе до розблокування Угорщиною двох наступних кластерів у переговорах про вступ України до ЄС.

Варто звернути увагу, що прем’єр Албанії в інтервʼю заявив, що ЄС дає Україні нереальні обіцянки у питанні членства.

Більше про це читайте у статті "Європейської правди": Угорщина знімає вето. Розповідаємо про домовленість, що відновлює рух України до ЄС.