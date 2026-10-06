Еврокомиссия хочет аграрных исключений для членства Украины в ЕС, ведет переговоры с Киевом

В ходе открытия переговоров о вступлении по последнему до сих пор закрытому кластеру, касающемуся аграрных вопросов, ЕС может определить особенности членства Украины.

Такое предложение, поддержанное Европейской комиссией, озвучила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос во вторник после заседания Еврокомиссии в Страсбурге.

Еврокомиссар Кос, представляя проект новых подходов к расширению, сообщила, что для Украины могут быть согласованы положения, отличающиеся от положений для других государств-кандидатов.

"Масштаб, структура и очень высокая производительность агросектора Украины позволяют нам предложить изучить точечные решения, которые будут касаться только чувствительных агропродуктов", – заявила она.

Несмотря на то, что эти нововведения предлагаются только для Украины, Кос подчеркнула, что не считает это выделением отдельного типа членства, хотя условия для Украины действительно будут уникальными.

"Мы против нескольких уровней членства, все члены будут равны… В частности, Украина станет частью общей агрополитики ЕС. Но на каких условиях – это мы обсудим", – заявила она.

"Вступление Украины не должно оказать негативного влияния на фермеров в ЕС. И мы также хотим поддержать Украину в восстановлении её доступа к традиционным экспортным рынкам", – добавила комиссар

Еврокомиссар не стала уточнять детали предложения, но сообщила, что переговоры с Украиной по этому вопросу уже ведутся. Она выразила надежду, что больше ясности появится "через несколько недель". "Мы надеемся принять решение по Украине, когда будем готовиться к открытию кластера № 5", – пояснила она.

Как сообщалось, Кос хочет открыть ещё два кластера для Украины и Молдовы на следующей неделе.

Ранее также сообщалось, что страны-кандидаты могут получить еврокомиссаров ещё до вступления в ЕС.

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