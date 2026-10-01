ЗМІ: країни-кандидати можуть отримати єврокомісарів ще до вступу до ЄС

Європейська комісія розглядає можливість дозволити країнам-кандидатам, які перебувають на фінальному етапі вступу, призначати своїх представників до складу Колегії єврокомісарів ще до формального членства.

Про це пише Rapporteur із посиланням на проєкти внутрішніх документів Єврокомісії, передає "Європейська правда".

Ідеться про розширення участі країн-кандидатів у роботі ЄС на фінальному етапі процесу вступу – після підписання договору про приєднання, але до завершення його ратифікації всіма 27 державами-членами.

Згідно з одним із документів, Єврокомісія вважає доцільним розглянути можливість призначення єврокомісара від країни, яка вже завершує свій шлях до вступу. Наразі найбільше у цьому процесі просунулись Чорногорія та Албанія і саме вони у перспективі могли б першими отримати власних єврокомісарів.

"Комісія вважає за доцільне вивчити, чи може країна, що приєднується до ЄС, також призначити комісара протягом цього періоду. Такий комісар міг би брати участь у роботі Колегії з відповідних питань, при цьому повністю зберігаючи автономію, колегіальність та колективну відповідальність Колегії", – йдеться у внутрішніх документах Єврокомісії.

Після підписання договору про вступ країнам-кандидатам також можуть дозволити направляти спостерігачів до Європейського парламенту. Крім того, Єврокомісія розглядає можливість залучати представників країн, які завершили переговори про вступ, до роботи Європейської ради як спостерігачів.

Паралельно Єврокомісія готує ширшу пропозицію щодо поступового зближення країн-кандидатів із ЄС ще до їхнього повноправного членства.

Йдеться про поетапне залучення таких держав до єдиного ринку та окремих програм ЄС у міру виконання необхідних реформ. Серед можливих напрямів – єдина зона платежів у євро, дослідницька програма Horizon, система торгівлі викидами, цифрові державні послуги та ініціативи у сфері кібербезпеки.

В одному з документів Єврокомісії також зазначається, що серед перших пріоритетів поглибленої поступової інтеграції мають бути безпека та оборона.

Раніше ЗМІ писали, що країнам-кандидатам на вступ до ЄС буде запропоновано безпрецедентну "поступову інтеграцію" в єдиний ринок блоку, що включатиме безперешкодну торгівлю та доступ до науково-дослідних програм, поки їхні заявки перебувають у процесі розгляду.

Нагадаємо, Єврокомісія перенесла на 6 жовтня представлення оцінки того, як майбутнє розширення Євросоюзу вплине на його ключові політики та які зміни можуть знадобитися самому ЄС для прийняття нових держав-членів.

Раніше єврокомісарка з питань розширення Марта Кос представила чотири напрямки змін до процесу розширення ЄС – внутрішні реформи блоку, посилені демократичні гарантії, поступова інтеграція та перехідні заходи.