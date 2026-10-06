В ЄК пояснили головну умову поступового вступу до ЄС, що діятиме і для України

Нові підходи до вступного процесу в ЄС, що включатимуть також ідею "поступової інтеграції", стосуватимуться лише держав, які демонструють прогрес у реформах

Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос у вівторок, після засідання Єврокомісії у Страсбурзі, повідомляє кореспондент Європейської правди.

Єврокомісарка нагадала, що держави-члени раніше висловили зацікавленість у просуванні підходу поступової інтеграції держав кандидатів до ЄС.

"Ми хочемо бути набагато амбітнішими у інтеграції кандидатів у окремі сфери діяльності ЄС ще до їхнього вступу", – заявила вона, підкресливши що подібна поступова інтеграція "не замінює повноправного членства".

За її словами новий підхід має стати "рушієм розширення": "Це поєднає геополітичну необхідність та прагнення до розширення ЄС на основі заслуг"

Марта Кос наголосила, що просування шляхом поступової інтеграції вимагатиме відповідності двом умовам: держава-кандидат, яку долучатимуть до політик Євросоюзу, має демонструвати "прогрес у проведенні реформ", а також "стратегічну узгодженість" з діяльністю ЄС.

"Я може порівняти це з автомобілем: якщо автомобіль не рухається, немає сенсу штовхати його ззаду, все одно двигун не працює. Двигун може працювати лише за наявності палива, і цим паливом є реформи в країні", – пояснила комісарка.

Марта Кос назвала чотири держави-кандидатки, які, за її очікуваннями, підпадатимуть під новий підхід ЄС: це Чорногорія, Албанія, Україна і Молдова. Всі чотири, на думку Єврокомісії, показують прогрес у реформах.

На запитання одному з журналістів про те, чому у списку немає Сербії, попри те що вона у минулому достатньо просунулася у втіленні реформ, Кос пояснила, що причина у відсутності прогресу зараз.

"Штовхати машину, намагатися прискорити її є сенс лише тоді, коли мона рухається. Коли вона стоїть або рухається заднім ходом – це позбавлено сенсу", – заявила комісарка.

Як повідомлялося, ЄК пропонує зміну правил для майбутніх членів ЄС.

Також єврокомісарка пропонує узгодити винятки для України у ЄС у агросекторі.

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