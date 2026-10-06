В ЕК разъяснили главное условие постепенного вступления в ЕС, оно будет и для Украины

Новые подходы к процессу вступления в ЕС, которые будут включать также идею "постепенной интеграции", коснутся лишь тех государств, которые демонстрируют прогресс в проведении реформ

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос во вторник после заседания Еврокомиссии в Страсбурге, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Еврокомиссар напомнила, что государства-члены ранее выразили заинтересованность в продвижении подхода постепенной интеграции стран-кандидатов в ЕС.

"Мы хотим быть гораздо более амбициозными в интеграции кандидатов в отдельные сферы деятельности ЕС еще до их вступления", – заявила она, подчеркнув, что подобная постепенная интеграция "не заменяет полноправного членства".

По её словам, новый подход должен стать "двигателем расширения": "Это объединит геополитическую необходимость и стремление к расширению ЕС на основе заслуг".

Марта Кос подчеркнула, что продвижение по пути постепенной интеграции потребует соблюдения двух условий: страна-кандидат, которую будут вовлекать в политику Евросоюза, должна демонстрировать "прогресс в проведении реформ", а также "стратегическую согласованность" с деятельностью ЕС.

"Я могу сравнить это с автомобилем: если автомобиль не движется, нет смысла толкать его сзади, всё равно двигатель не работает. Двигатель может работать только при наличии топлива, и этим топливом являются реформы в стране", – пояснила комиссар.

Марта Кос назвала четыре страны-кандидаты, которые, по её ожиданиям, подпадут под новый подход ЕС: это Черногория, Албания, Украина и Молдова. Все четыре, по мнению Еврокомиссии, демонстрируют прогресс в реформах.

На вопрос одного из журналистов о том, почему в списке нет Сербии, несмотря на то что она в прошлом достаточно продвинулась в реализации реформ, Кос объяснила, что причина в отсутствии прогресса в настоящее время.

"Толкать машину, пытаться ускорить её движение имеет смысл только тогда, когда она движется. Когда она стоит или движется задним ходом – это бессмысленно", – заявила комиссар.

Как сообщалось, ЕК предлагает изменить правила для будущих членов ЕС.

Также еврокомиссар предлагает согласовать исключения для Украины в ЕС в агросекторе.

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