Єврокомісія пропонує зміну правил для майбутніх членів ЄС, включаючи Україну

У вівторок, 6 жовтня, колегія Європейської комісії ухвалила пакет пропозицій щодо внесення змін до політик перед наступними розширеннями ЄС (pre-enlargement policy reviews), які дозволять прийняти до складу Євросоюзу нових членів, включаючи Україну.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос за результатами засідання єврокомісарів у Страсбурзі.

Єврокомісія пропонує пакет змін до основних правил Євросоюзу, щоб мати змогу прийняти до свого складу нових членів.

"ЄС може прийняти більшу кількість членів. Але є сфери, де ми бачимо виклики, які нам потрібно вирішити", – заявила Кос.

Затверджені Єврокомісією документи насамперед дають відповідь на те, як чинна договірна база ЄС та майбутні договори про вступ можуть бути використані для підготовки ЄС до більшої кількості членів.

Як одну зі сфер, у яких розширений ЄС зіткнеться з викликами, єврокомісарка назвала верховенство права та основоположні цінності ЄС, "де ми пропонуємо сильніші можливості для запобігання відступу, включно зі скороченням фінансування або обмеженням права голосу".

"По-друге, ми пропонуємо розглянути цільові механізми для інтеграції сільськогосподарського сектору України", – додала Марта Кос.

Також вона повідомила про те, що Єврокомісія запропонує "способи зробити наші інституції компактнішими та здатними ухвалювати рішення швидше".

Пакет також робить акцент на процесі поступової інтеграції держав-кандидатів у ЄС.

Як повідомили "Європейській правді" джерела, причетні до підготовки пакета пропозицій, Єврокомісія розраховує на їх принципове затвердження на рівні лідерів ЄС до кінця 2026 року. Наступним кроком буде схвалення законодавства Радою ЄС та Європейським парламентом.

Перша дискусія на високому рівні щодо пропозицій відбудеться на засіданні Європейської ради 15-16 жовтня. Планується, що Європейська рада дасть доручення Єврокомісії розробити відповідні проєкти законодавства і представити їх на розгляд столиць держав-членів.

Як повідомляла "Європейська правда", Європейська комісія перенесла на 6 жовтня представлення оцінки того, як майбутнє розширення Євросоюзу вплине на його ключові політики та які зміни можуть знадобитися для прийняття нових держав-членів.

ЄС також розробляє пропозиції, згідно з якими чотири країни, які вважаються лідерами у євроінтеграції – Чорногорія, Україна, Молдова та Албанія – отримають дорожні карти до членства.

Раніше анонсувалося, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та комісарка з питань розширення Марта Кос запропонують зміни до внутрішніх механізмів функціонування ЄС, щоб забезпечити запобіжні заходи, які не дозволять новим членам порушувати ключові напрямки політики або відмовлятися від своїх зобов’язань.

Раніше Марта Кос представила чотири напрямки змін до процесу розширення ЄС – внутрішні реформи блоку, посилені демократичні гарантії, поступова інтеграція та перехідні заходи.