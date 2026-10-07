Посли ЄС у середу схвалять нові санкції проти Росії з найбільшим переліком позицій

У середу посли ЄС мають схвалити внесення близько 1 650 нових фізичних та юридичних осіб до списку санкцій проти Росії, більшість із них пов’язані з російським військово-промисловим комплексом.

Про це стало відомо агенції Reuters, передає "Європейська правда".

Як повідомили агенції дипломати ЄС, цей пакет, запропонований Європейською службою зовнішніх справ (EEAS), стане найбільшим за обсягом переліком об’єктів та осіб, включених до санкційного списку, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Після затвердження послами ці списки будуть надіслані міністрам закордонних справ країн ЄС наступного понеділка для остаточного затвердження.

Приблизно 1 570 нових імен стосуються юридичних та фізичних осіб, пов’язаних із російським військово-промисловим комплексом, причому понад половина з них зосереджена на виробництві ракет.

Наразі в основному регламенті ЄС щодо санкцій проти Росії налічується трохи більш як 3 000 об’єктів, щодо яких передбачено заборону на поїздки до ЄС та здійснення транзакцій, а також заморожування активів.

Решта нових об’єктів та осіб також пов’язані з РФ, але підпадають під дію інших правових рамок, зокрема кілька з них – під обмеження ЄС щодо Північної Кореї.

16 вересня Європейська служба зовнішніх справ (EEAS) представила нову пропозицію щодо нового пакета індивідуальних санкцій проти військово-промислового комплексу Росії на 1576 позицій.

22 вересня Рада ЄС ухвалила рішення продовжити дію обмежувальних заходів щодо осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на 36 місяців, але вилучила зі списку російських олігархів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана.

Деталі у статті "Торгівля санкціями та заручниками. Як ЄС ледь зберіг тиск на Путіна та хто підтримав Україну".