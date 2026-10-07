Послы ЕС в среду одобрят новые санкции против России с самым обширным перечнем позиций

В среду послы ЕС должны одобрить включение около 1 650 новых физических и юридических лиц в санкционный список против России; большинство из них связаны с российским военно-промышленным комплексом.

Об этом стало известно агентству Reuters, передает "Европейская правда".

Как сообщили агентству дипломаты ЕС, этот пакет, предложенный Европейской службой внешних действий (EEAS), станет самым обширным по объему перечнем объектов и лиц, включенных в санкционный список, с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

После утверждения послами эти списки будут направлены министрам иностранных дел стран ЕС в следующий понедельник для окончательного утверждения.

Примерно 1 570 новых имен относятся к юридическим и физическим лицам, связанным с российским военно-промышленным комплексом, причем более половины из них сосредоточены на производстве ракет.

В настоящее время в основном регламенте ЕС о санкциях против России насчитывается чуть более 3 тысяч объектов, в отношении которых предусмотрен запрет на поездки в ЕС и осуществление транзакций, а также замораживание активов.

Остальные новые объекты и лица также связаны с РФ, но подпадают под действие других правовых рамок, в частности некоторые из них – под ограничения ЕС в отношении Северной Кореи.

16 сентября Европейская служба внешних действий (EEAS) представила новое предложение о новом пакете индивидуальных санкций против военно-промышленного комплекса России, включающее 1576 позиций.

22 сентября Совет ЕС принял решение продлить действие ограничительных мер в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на 36 месяцев, но исключил из списка российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Подробности в статье "Торговля санкциями и заложниками. Как ЕС едва сохранил давление на Путина и кто поддержал Украину".