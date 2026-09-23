Литва готує власні санкції проти російських олігархів, вилучених з санкційного списку ЄС

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що ініціює національні санкції проти російських олігархів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана, з яких було знято санкції ЄС.

Про це Будріс повідомив в X, пише "Європейська правда".

Глава МЗС Литви повідомив, що звернеться до очільника Міністерства внутрішніх справ з проханням внести двох олігархів до національного "чорного списку".

За словами Будріса, Вільнюс працюватиме над тим, щоб запобігти в’їзду цих осіб до Шенгенської зони.

"Литва вважає цих двох російських олігархів спільниками Росії у її агресивній війні проти України і докладе всіх зусиль, щоб запобігти їхньому можливому в’їзду до Литви та Шенгенської зони. Наступним кроком стануть рішення щодо заморожування активів", – повідомив Будріс.

Литва стала другою країною ЄС, яка анонсувала національні санкції проти Фрідмана та Усманова.

Першою з такою ініціативою виступила Латвія – після того, як ця країна зняла вето з виключення цих олігархів із санкційного списку ЄС.

Рада ЄС 22 вересня ухвалила рішення продовжити дію обмежувальних заходів щодо осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на 36 місяців, але вилучила зі списку російських олігархів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав ганебним та невиправданим рішення виключити з санкційного списку двох російських олігархів та закликав країни ЄС запровадити національні санкції проти Усманова та Фрідмана.

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