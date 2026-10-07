Майже 65% українців бачать в ЄС надійного партнера у сфері безпеки і оборони

Дві третини опитаних українців вбачають у Європейському Союзі надійного та довгострокового партнера у сфері безпеки та оборони.

Про це свідчать результати опитування Info Sapiens, повідомили "Європейській правді" в Центрі "Нова Європа", який замовив дослідження.

Респондентам поставили запитання, наскільки вони погоджуються з твердженням, що ЄС є надійним і довгостроковим партнером України у сфері безпеки і оборони.

Повністю або скоріше погоджуються 64,6% респондентів. 32,0% не погоджуються або скоріше не погоджуються з таким твердженням.

Позитивна оцінка при цьому здебільшого поміркована: 49,7% "скоріше погоджуються" і 14,9% "повністю погоджуються".

Дослідження було проведено Info Sapiens на замовлення Центру "Нова Європа" з 11 по 22 вересня 2026 року.

Нагадаємо, Франція, Велика Британія і Литва очолили рейтинг держав, які українці вважають найдружнішими до України.

А оприлюднене у квітні опитування показало, що серед українців знизилася довіра до гарантій безпеки і від Європи, і від США у разі повторного нападу Росії.