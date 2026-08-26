Українці вважають найдружнішими країнами Францію, Британію і Литву

Франція, Велика Британія і Литва очолили рейтинг держав, які українці вважають найдружнішими до України.

Як пише "Європейська правда", про це свідчить опитування Rating Group, проведене 4-9 серпня.

Однозначно дружньою або скоріше дружньою до України Францію назвав 81% респондентів, Британію – 80%, а Литву – 77%. Далі у рейтингу ідуть Німеччина (77%) і Молдова (68%).

Абсолютна більшість українців також вважає дружніми країнами Румунію (56%), США (54%), Польщу (50%).

Близько половини оцінюють ставлення Туреччини як дружнє (48%), ще 41% відповіли, що воно нейтральне.

Неоднозначне ставлення українці відчувають з боку Угорщини (23% – дружнє, 36% – нейтральне, 35% – вороже).

Щодо позиції Китаю українці мають переважно негативне уявлення (53% сказали, що ставлення Китаю вороже).

Найворожіше ставлення українці відчувають з боку Росії (97% негативу) і Білорусі (83% негативу).

Порівняно з минулими роками уявлення стало більш позитивним щодо позиції Франції, Німеччини, Туреччини та Угорщини. Дещо погіршилися оцінки ставлення Польщі до України.

Як повідомлялось, те ж опитування показало, що президент США Дональд Трамп та президент Польщі Кароль Навроцький опинились у хвості рейтингу західних лідерів, яким симпатизують українці.

Нагадаємо, оприлюднене у квітні опитування показало, що серед українців знизилася довіра до гарантій безпеки і від Європи, і від США у разі повторного нападу Росії.