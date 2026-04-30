Українці стали менше довіряти гарантіям з боку США та Європи у разі повторного нападу РФ

Серед українців знизилася довіра до гарантій безпеки і від Європи, і від США у разі повторного нападу Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані опитування, яке проводив Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Згідно з даними опитування, якщо на початку року 59% українців очікували, що у разі повторного нападу Європа надасть необхідну підтримку для відбиття нападу, то зараз – 52%.

Натомість з 31% до 41% стало більше тих, хто не вірить, що Європа надасть необхідну підтримку.

Разом з цим усе ж поки серед українців більше тих, хто вірить у гарантії безпеки від Європи.

У випадку ж США зміни більш кардинальні. Якщо в січні спостерігався паритет тих, хто вірить і ні, то зараз, у квітні, більшість українців не вірять, що США нададуть необхідну підтримку.

Частка тих, хто не вірить, зросла з 40% до 57%. Натомість з 39% до 27% стало менше тих, хто довіряє гарантіям безпеки від США.

Окремо соціологи зазначають, що у випадку США порівняно із Європою вдвічі більше тих, хто завагався і не зміг відповісти на запитання – 16% проти 7%.

Нагадаємо, 25 березня президент Володимир Зеленський заявив, що США пропонують Києву свої гарантії безпеки лише в обмін на виведення українських військ з неокупованої частини Донбасу.

Після цього державний секретар США Марко Рубіо назвав неправдивими слова українського президента.

А Зеленський своєю чергою наполягає, що під час перемовного процесу США сигналізували про готовність надати свої гарантії безпеки після того, як ЗСУ вийдуть з Донбасу.