Почти 65% украинцев видят в ЕС надежного партнера по безопасности и обороне

Две трети опрошенных украинцев считают Европейский Союз надежным и долгосрочным партнером в сфере безопасности и обороны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Info Sapiens, сообщили "Европейской правде" в Центре "Новая Европа", заказавшем исследование.

Респондентам был задан вопрос, насколько они согласны с утверждением, что ЕС является надежным и долгосрочным партнером Украины в сфере безопасности и обороны.

Полностью или скорее согласны 64,6% респондентов. 32,0% не согласны или скорее не согласны с таким утверждением.

При этом положительная оценка в основном умеренная: 49,7% "скорее согласны" и 14,9% "полностью согласны".

Исследование было проведено Info Sapiens по заказу Центра "Новая Европа" с 11 по 22 сентября 2026 года.

Напомним, Франция, Великобритания и Литва возглавили рейтинг государств, которые украинцы считают наиболее дружественными к Украине.

А обнародованный в апреле опрос показал, что среди украинцев снизилось доверие к гарантиям безопасности как со стороны Европы, так и со стороны США в случае повторного нападения России.