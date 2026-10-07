Опитування: українці очікують від ЄС передусім збільшення військової допомоги

Збільшення військової допомоги Україні з боку ЄС є найважливішим для українців у контексті посилення безпекової і оборонної співпраці між нашою країною і блоком.

Про це свідчать результати опитування Info Sapiens, повідомили "Європейській правді" в Центрі "Нова Європа", який замовив дослідження.

У відкритому запитанні пропозицію щодо збільшення військової допомоги назвали 34,9% респондентів.

До п’ятірки найпоширеніших відповідей також увійшли посилення фінансової підтримки України – 19,1%, сприяння припиненню війни або мирним переговорам – 11,2%, посилення санкцій і тиску на Росію – 9,7%, а також загальне збільшення допомоги та залученості ЄС – 8,3%. Контроль за використанням коштів і боротьбу з корупцією назвали 7,7%.

Разом з тим сприяння вступу України до ЄС є важливим для 3,5% опитаних.

Дослідження було проведено Info Sapiens на замовлення Центру "Нова Європа" з 11 по 22 вересня 2026 року.

Це ж опитування показало, що дві третини опитаних українців вбачають у Європейському Союзі надійного та довгострокового партнера у сфері безпеки та оборони.

А оприлюднене у квітні опитування показало, що серед українців знизилася довіра до гарантій безпеки і від Європи, і від США у разі повторного нападу Росії.