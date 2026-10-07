Украинцы ожидают от ЕС прежде всего увеличения военной помощи

Увеличение военной помощи Украине со стороны ЕС наиболее важно для украинцев в контексте укрепления сотрудничества в сфере безопасности и обороны между нашей страной и блоком.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Info Sapiens, сообщили "Европейской правде" в Центре "Новая Европа", заказавшем исследование.

В открытом вопросе предложение об увеличении военной помощи назвали 34,9% респондентов.

В пятерку наиболее распространенных ответов также вошли усиление финансовой поддержки Украины – 19,1%, содействие прекращению войны или мирным переговорам – 11,2%, усиление санкций и давления на Россию – 9,7%, а также общее увеличение помощи и вовлеченности ЕС – 8,3%. Контроль за использованием средств и борьбу с коррупцией назвали 7,7%.

Вместе с тем содействие вступлению Украины в ЕС важно для 3,5% опрошенных.

Исследование было проведено Info Sapiens по заказу Центра "Новая Европа" с 11 по 22 сентября 2026 года.

Этот же опрос показал, что две трети опрошенных украинцев видят в Европейском Союзе надежного и долгосрочного партнера в сфере безопасности и обороны.

А обнародованный в апреле опрос показал, что среди украинцев снизилось доверие к гарантиям безопасности как со стороны Европы, так и со стороны США в случае повторного нападения России.