Україна отримала від ЄС ще 1,2 млрд євро на нагальні потреби у сфері оборони

Україна отримала від Європейського Союзу ще 1,2 млрд євро в рамках програми Ukraine Support Loan.

Про це в Х повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає "Європейська правда".

За його словами, ці кошти будуть спрямовані на задоволення наших найнагальніших потреб у сфері оборони.

У Єврокомісії уточнили, що фінансування охоплює дрони, засоби перехоплення дронів, боєприпаси для дронів та ракети, виготовлені українськими підприємствами.

З урахуванням цього траншу Україна вже отримала майже 13 млрд євро на потреби оборони в рамках цієї програми.

"Ми продовжуємо співпрацювати з нашими європейськими партнерами, щоб забезпечити своєчасне та повне надходження решти коштів", – написав Корецький, подякувавши керівництву ЄС та державам-членам за незмінну підтримку України та допомогу у зміцненні її оборонних можливостей.

"Росія продовжує реалізовувати свою цілеспрямовану стратегію терору, намагаючись зробити повсякденне життя українців нестерпним. Сьогоднішнє виділення коштів допоможе зміцнити оборонну промисловість України. А також здатність України захищати себе, своїх громадян та інфраструктуру", – заявила своєю чергою президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Як повідомляла "Європейська правда", 18 вересня ЄС перерахував Україні транш у 3,3 млрд євро в межах Ukraine Support Loan на 90 млрд євро.

Раніше стало відомо, що у рамках оборонної частини кредиту ЄС Україна закупить у Німеччині керовані ракети для систем протиповітряної оборони IRIS-T.

Велика Британія напередодні заявила, що виділяє 100 млн фунтів стерлінгів (135 млн доларів) на пакет (в рамках ініціативи PURL) засобів протиповітряної оборони для України напередодні зими, який включає ракети до Patriot.