Украина получила от ЕС ещё 1,2 млрд евро на неотложные нужды в сфере обороны

Украина получила от Европейского Союза ещё 1,2 млрд евро в рамках программы Ukraine Support Loan.

Об этом в Х сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передаёт "Европейская правда".

По его словам, эти средства будут направлены на удовлетворение наших самых насущных потребностей в сфере обороны.

В Еврокомиссии уточнили, что финансирование охватывает дроны, средства перехвата дронов, боеприпасы для дронов и ракеты, изготовленные украинскими предприятиями.

С учетом этого транша Украина уже получила почти 13 млрд евро на нужды обороны в рамках этой программы.

"Мы продолжаем сотрудничать с нашими европейскими партнерами, чтобы обеспечить своевременное и полное поступление остальных средств", – написал Корецкий, поблагодарив руководство ЕС и государства-члены за неизменную поддержку Украины и помощь в укреплении её оборонных возможностей.

"Россия продолжает реализовывать свою целенаправленную стратегию террора, пытаясь сделать повседневную жизнь украинцев невыносимой. Сегодняшнее выделение средств поможет укрепить оборонную промышленность Украины. А также способность Украины защищать себя, своих граждан и инфраструктуру", – заявила в свою очередь президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как сообщала "Европейская правда", 18 сентября ЕС перечислил Украине транш в размере 3,3 млрд евро в рамках Ukraine Support Loan на 90 млрд евро.

Ранее стало известно, что в рамках оборонной части кредита ЕС Украина закупит в Германии управляемые ракеты для систем противовоздушной обороны IRIS-T.

Великобритания накануне заявила, что выделяет 100 млн фунтов стерлингов (135 млн долларов) на пакет (в рамках инициативы PURL) средств противовоздушной обороны для Украины в преддверии зимы, который включает ракеты для Patriot.