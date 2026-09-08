Україна закупить кілька тисяч керованих ракет IRIS-T в Німеччині на кошти Євросоюзу

У рамках оборонної частини з кредиту Євросоюзу на загальну суму 90 млрд євро Україна закупить у Німеччині керовані ракети для систем протиповітряної оборони IRIS-T.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус перед початком засідання Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн"), яке відбувається 8 вересня у форматі відеоконференції.

Пісторіус повідомив, що Україна закупить у Німеччині керовані ракети IRIS-T на кошти з кредиту ЄС.

"Я радий, що Україна замовить ще кілька тисяч керованих ракет IRIS-T, які будуть профінансовані коштом оборонного кредиту ЄС для України", – заявив Пісторіус.

Він наголосив, що система протиповітряної оборони середньої дальності IRIS-T "застосовується в Україні дуже, дуже успішно".

"Ми продовжуємо безперервне постачання систем протиповітряної оборони IRIS-T, зокрема керованих ракет", – додав німецький міністр.

Як повідомляла "Європейська правда", Німеччина на "Рамштайні" 8 вересня також оголосила про передачу Україні ракет PAC-2 з арсеналів Бундесверу.

Також стало відомо, що ЄС погодився на закупівлю ракет до Patriot для України на 3,2 млрд євро.

Своєю чергою Велика Британія виділяє 100 мільйонів фунтів стерлінгів (135 млн доларів) на пакет (в рамках ініціативи PURL) засобів протиповітряної оборони для України напередодні зими, який включає ракети до Patriot.