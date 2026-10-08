Президент США Дональд Трамп, який веде війну з Іраном і досі не домігся миру в Україні, заявив у середу, що він мав би отримати Нобелівську премію миру.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Водночас Трамп визнав, що сумнівається у своїх шансах виграти "Нобеля".

"Я не знаю, яким буде їхнє рішення", – сказав Трамп про премію 2026 року, про присудження якої Норвезький Нобелівський комітет оголосить у п’ятницю.

"Вони мають репутацію того, що, мабуть, не присуджують її таким людям, як я", – додав він.

З моменту свого повернення до Білого дому минулого року Трамп неодноразово заявляв, що заслуговує на цю, можливо, найпрестижнішу нагороду у світі.

"Настав саме той час. Але для мене було великою честю отримати її опосередковано минулого разу від лауреата, який заявив, що ніхто в історії не заслуговує на неї більше, ніж президент Трамп", – зазначив він у середу.

У січні лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо подарувала Трампу свою медаль Нобелівської премії миру за 2025 рік, прагнучи заручитися підтримкою США у своїх зусиллях у Венесуелі.

Трамп заявив, що він має отримати цю премію, оскільки з моменту вступу на посаду в січні минулого року втрутився у вісім конфліктів.

Лідери Камбоджі, Ізраїлю та Пакистану заявили, що висунули кандидатуру Трампа, хоча перевірити це неможливо.

Сторони деяких конфліктів, які, за твердженням Трампа, він вирішив, заперечують дипломатичну роль президента США, а в деяких із цих регіонів, зокрема в Демократичній Республіці Конго та вздовж кордону між Камбоджею і Таїландом, бойові дії знову спалахнули.

Трампу не вдалося знайти рішення щодо війни Росії в Україні, хоча він обіцяв покласти їй край у перший день свого другого терміну в Білому домі. Удари США та Ізраїлю по Ірану призвели до семимісячного конфлікту, що тліє, який порушив глобальні енергопостачання та спричинив зростання цін на газ напередодні проміжних виборів у листопаді.

Папа Лев, Міжнародний кримінальний суд та спеціальний доповідач з питань палестинських територій – серед фаворитів на перемогу цього року.

Варто зазначити, що президент США Дональд Трамп написав листа норвезькому прем’єру, в якому пов'язав свої заяви щодо наміру взяти під контроль Гренландію з тим, що йому не присудили Нобелівську премію миру.

Крім того, у Білому домі розкритикували Нобелівський комітет і заявили, що він "ставить політику вище за мир", оскільки Дональд Трамп не отримав премію миру.