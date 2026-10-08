Трамп заявил, что заслуживает Нобелевской премии мира

Президент США Дональд Трамп, ведущий войну с Ираном и до сих пор не добившийся мира в Украине, заявил в среду, что он должен получить Нобелевскую премию мира.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

В то же время Трамп признал, что сомневается в своих шансах выиграть "Нобелевку".

"Я не знаю, каким будет их решение", – сказал Трамп о премии 2026 года, о присуждении которой Норвежский Нобелевский комитет объявит в пятницу.

"У них сложилась репутация, что, видимо, они не присуждают её таким людям, как я", – добавил он.

С момента своего возвращения в Белый дом в прошлом году Трамп неоднократно заявлял, что заслуживает эту, возможно, самую престижную награду в мире.

"Настало именно то время. Но для меня было большой честью получить её опосредованно в прошлый раз от лауреата, который заявил, что никто в истории не заслуживает её больше, чем президент Трамп", – отметил он в среду.

В январе лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо подарила Трампу свою медаль Нобелевской премии мира за 2025 год, стремясь заручиться поддержкой США в своих усилиях в Венесуэле.

Трамп заявил, что он должен получить эту премию, поскольку с момента вступления в должность в январе прошлого года вмешался в восемь конфликтов.

Лидеры Камбоджи, Израиля и Пакистана заявили, что выдвинули кандидатуру Трампа, хотя проверить это невозможно.

Стороны некоторых конфликтов, которые, по утверждению Трампа, он разрешил, отрицают дипломатическую роль президента США, а в некоторых из этих регионов, в частности в Демократической Республике Конго и вдоль границы между Камбоджей и Таиландом, боевые действия вновь разгорелись.

Трампу не удалось найти решение по поводу войны России в Украине, хотя он обещал положить ей конец в первый день своего второго срока в Белом доме. Удары США и Израиля по Ирану привели к тлеющему семимесячному конфликту, который нарушил глобальные поставки энергоресурсов и вызвал рост цен на газ накануне промежуточных выборов в ноябре.

Папа Лев, Международный уголовный суд и специальный докладчик по вопросам палестинских территорий – среди фаворитов на победу в этом году.

Стоит отметить, что президент США Дональд Трамп написал письмо премьер-министру Норвегии, в котором связал свои заявления о намерении взять под контроль Гренландию с тем, что ему не присудили Нобелевскую премию мира.

Кроме того, в Белом доме раскритиковали Нобелевский комитет и заявили, что он "ставит политику выше мира", поскольку Дональд Трамп не получил премию мира.