ЗМІ: Трамп пов'язав свої погрози Гренландії з відмовою у присудженні Нобелівської премії

Президент США Дональд Трамп написав листа норвезькому прем’єру Йонасу Гару Стьоре, в якому пов'язав свої заяви щодо наміру взяти під контроль Гренландію з тим, що йому не присудили Нобелівську премію миру.

Лист є у розпорядженні агентства Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

У листі до Стьоре Трамп пише, що "більше не відчуває обов'язку думати виключно про мир" на тлі того, що він не отримав Нобелівську премію.

"Враховуючи, що ваша країна вирішила не присуджувати мені Нобелівську премію миру за те, що я зупинив 8 воєн ПЛЮС, я більше не відчуваю обов'язку думати виключно про мир", – йдеться у листі американського президента.

Він також додав, що тепер може думати про те, "що є хорошим і правильним для Сполучених Штатів Америки".

"Світ не буде безпечним, якщо ми не матимемо повного і тотального контролю над Гренландією", – підсумував президент США.

При цьому варто зазначити, що Нобелівська премія миру присуджується Нобелівським комітетом в Осло і норвезький уряд не має жодного відношення чи впливу на цю процедуру.

Нагадаємо, 17 січня Трамп анонсував запровадження мит проти низки країн, які не згодні з його претензіями на Гренландію.

Він також заявив, що Данія протягом 20 років нічого не могла вдіяти з російською загрозою на Гренландії.