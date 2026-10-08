Зеленський і глава МЗС Британії приїхали на місце ракетного удару РФ у Прилуках

Президент Володимир Зеленський разом з міністром закордонних справ Великої Британії Едом Мілібендом відвідав Прилуки Чернігівської області, де вчора російська ракета поцілила у п’ятиповерховий будинок.

Про це повідомляє "Укрінформ", пише "Європейська правда".

Зеленський подякував британському міністру, який приїхав з візитом до Києва, а також додав, що йому запропонували відвідати Прилуки, щоб "показати реально, що відбувається, які удари щоденні, як наші люди проходять цю боротьбу".

Він закликав партнерів, у тому числі Велику Британію, посилити допомогу Україні, особливо засобами ППО.

Окремо Зеленський наголосив на необхідності посилення переговорного процесу.

"Окрім фактора ППО, який дефіцитний, тому що країна в нас велика і прилітає всюди, безумовно, хотілось би звернути увагу на перемовний трек, тому що, на наш погляд, Сполучені Штати Америки повинні підняти градус санкційними кроками й іншими – і фінансовою допомогою, і окремою допомогою протиповітряної оборони для України. І такими кроками… змушувати Путіна сісти за стіл перемовин", – сказав президент.

За останніми даними, внаслідок російського ракетного удару 7 жовтня по Прилуках загинули 22 людини, серед них п’ятеро дітей.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна засудив чергову російську масовану атаку по Україні, закликавши партнерів посилювати тиск на Москву.

Тим часом Зеленський анонсував зустрічі українських перемовників з американською стороною у п’ятницю та суботу.