Зеленский и глава МИД Британии приехали на место ракетного удара РФ в Прилуках

Президент Владимир Зеленский вместе с министром иностранных дел Великобритании Эдом Милибэндом посетил Прилуки Черниговской области, где вчера российская ракета попала в пятиэтажный дом.

Об этом сообщает "Укринформ", пишет "Европейская правда".

Зеленский поблагодарил британского министра, прибывшего с визитом в Киев, а также добавил, что ему предложили посетить Прилуки, чтобы "показать реально, что происходит, какие удары наносятся ежедневно, как наши люди проходят эту борьбу".

Он призвал партнеров, в том числе Великобританию, усилить помощь Украине, особенно средствами ПВО.

Отдельно Зеленский подчеркнул необходимость активизации переговорного процесса.

"Помимо фактора ПВО, которого не хватает, потому что страна у нас большая и удары наносятся повсюду, безусловно, хотелось бы обратить внимание на переговорный трек, потому что, на наш взгляд, Соединенные Штаты Америки должны усилить давление санкционными мерами и другими шагами – и финансовой помощью, и отдельной помощью в области противовоздушной обороны для Украины. И такими шагами… заставлять Путина сесть за стол переговоров", – сказал президент.

По последним данным, в результате российского ракетного удара 7 октября по Прилукам погибли 22 человека, среди них пятеро детей.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна осудил очередную массированную российскую атаку на Украину, призвав партнеров усиливать давление на Москву.

Тем временем Зеленский анонсировал встречи украинских переговорщиков с американской стороной в пятницу и субботу.