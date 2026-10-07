Глава МЗС Естонії про масовану атаку РФ: стратегія, породжена відчаєм

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна засудив чергову російську масовану атаку по Україні, закликавши партнерів посилювати тиск на Москву.

Про це він написав в X, передає "Європейська правда".

Міністр зазначив, що правитель Росії Владімір Путін відзначив свій день народження "єдиним способом, який він знає: випустивши на Україну чергову хвилю дронів і ракет".

Тсахкна звернув увагу на те, що цілями російської атаки стали об’єкти життєво важливої інфраструктури та житлові будинки в Києві, Дніпрі, Прилуках та Запоріжжі. Внаслідок російських ударів загинуло щонайменше семеро людей, багато людей отримали поранення. Міністр назвав ці дії Росії "відчаєм".

"Зіткнувшись із патовою ситуацією на полі бою, Путін компенсує це посиленням варварських атак на цивільне населення. Це стратегія, породжена відчаєм", – написав він.

Глава МЗС Естонії наголосив, що Росія має відповісти "за кожен скоєний злочин, кожну зруйновану будівлю, кожне втрачене життя та кожне життя, яке назавжди змінилося".

"Наше завдання залишається чітким: посилювати тиск на Росію, доки відчай не поступиться місцем відповідальності та зміні поведінки.Росії не дозволять уникнути наслідків своїх дій", – додав Тсахкна.

У ніч проти 7 жовтня Росія завдала чергового масованого удару по Україні. Під атакою було місто Прилуки на Чернігівщині, де внаслідок влучання в багатоповерхівку відомо про чотирьох загиблих та 20 поранених. У Кременчуці Полтавської області зафіксовано влучання по житловому району, загинули дві людини.

У ніч проти середи внаслідок російської атаки балістичними ракетами у Києві загинули двоє людей.

Як повідомлялося, 7 жовтня посли ЄС мають схвалити внесення близько 1 650 нових фізичних та юридичних осіб до списку санкцій проти Росії, більшість із них пов’язані з російським військово-промисловим комплексом.