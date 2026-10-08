Зеленський: українські перемовники у п’ятницю їдуть до США 

Президент Володимир Зеленський анонсував зустрічі українських перемовників з американською стороною у п’ятницю та суботу.

Про це він сказав під час візиту до Прилук разом з главою МЗС Британії Едом Мілібендом, повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Зеленський повідомив, що українські перемовники перебуватимуть у США 9-10 жовтня для переговорів з американською стороною.

Президент також прокоментував заяви державного секретаря США Марко Рубіо про глухий кут у мирних переговорах. Зеленський закликав Вашингтон посилити тиск на Росію замість того, щоб пропонувати їй економічну співпрацю.

"Не можна з одного боку домовлятись з Росією про якісь економічні проєкти на майбутнє, а з іншого боку – говорити про дипломатичний глухий кут. Ми не в дипломатичному куті. Закрийте йому всю економіку. Зашийте Росії рота. Не годуйте їх своїми продажами, накладіть санкції на їхню зброю" – відреагував Зеленський.

Перед цим Рубіо заявив, що наразі завершення російсько-української війни шляхом дипломатичних переговорів є "недосяжним".

Також ЗМІ писали, що російські та американські високопосадовці провели переговори щодо залучення американського інвестора до відновлення роботи газопроводів "Північний потік".

Напередодні сенатори від Демократичної та Республіканської партії звернулися з листом до посадовців американської адміністрації, в якому закликають використати усі інструменти, передбачені "законом Грема", для тиску на Росію.