Президент Євроради запросив Зеленського на саміт лідерів ЄС

Глава Європейської ради Антоніу Кошта провів телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським, під час якої йшлося, зокрема про прогрес України на шляху до членства в ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кошта написав у себе в Х.

Кошта зазначив, що запросив Зеленського на саміт лідерів ЄС, який відбудеться наступного тижня.

"Ми обговорили прогрес України на шляху до вступу в ЄС. Ми з нетерпінням чекаємо на відкриття двох переговорних кластерів наступного тижня, а також усіх решти кластерів до кінця року", – написав президент Євроради.

Також він вказав на посилення російських атак на Україну. За словами Кошти, це свідчить про відсутність у РФ справжньої зацікавленості у мирних переговорах.

"ЄС і надалі підтримуватиме Україну, доки не буде досягнуто справедливого та тривалого миру. Настав час Росії припинити війну", – підкреслив він.

Як відомо, Угорщина зняла блокування, яке досі не дозволяло Україні перейти до наступного етапу процедури відкриття переговорних кластерів 2 та 3.

Також варто зазначити, що 6 жовтня Єврокомісія ухвалила пакет пропозицій щодо внесення змін до політик перед наступними розширеннями ЄС (pre-enlargement policy reviews), які дозволять прийняти до складу Євросоюзу нових членів, включаючи Україну. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос назвала пʼять кроків, які Єврокомісія пропонує для майбутніх членів ЄС.

Деталі про нові ідеї Єврокомісії – у статті: Член з невідомими наслідками. Як у ЄС хочуть змінити правила вступу для України.