Президент Евросовета пригласил Зеленского на саммит лидеров ЕС

Глава Европейского совета Антониу Кошта провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским, в ходе которого, в частности, обсуждался прогресс Украины на пути к членству в ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кошта написал в своем аккаунте в Х.

Кошта отметил, что пригласил Зеленского на саммит лидеров ЕС, который состоится на следующей неделе.

"Мы обсудили прогресс Украины на пути к вступлению в ЕС. Мы с нетерпением ждем открытия двух переговорных кластеров на следующей неделе, а также всех остальных кластеров до конца года", – написал президент Евросовета.

Также он указал на усиление российских атак на Украину. По словам Кошты, это свидетельствует об отсутствии у РФ подлинной заинтересованности в мирных переговорах.

"ЕС и впредь будет поддерживать Украину, пока не будет достигнут справедливый и прочный мир. Пришло время России прекратить войну", – подчеркнул он.

Как известно, Венгрия сняла блокировку, которая до сих пор не позволяла Украине перейти к следующему этапу процедуры открытия переговорных кластеров 2 и 3.

Также стоит отметить, что 6 октября Еврокомиссия приняла пакет предложений по внесению изменений в политику перед следующими расширениями ЕС (pre-enlargement policy reviews), которые позволят принять в состав Евросоюза новых членов, включая Украину. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос назвала пять шагов, которые Еврокомиссия предлагает для будущих членов ЕС.

Подробности о новых идеях Еврокомиссии – в статье: Член с неизвестными последствиями. Как в ЕС хотят изменить правила вступления для Украины.