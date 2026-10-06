Кос назвала пʼять кроків, які Єврокомісія пропонує для майбутніх членів ЄС

Перед наступними розширеннями Європейський Союз має зробити пʼять кроків, які включають перехідні положення та запобіжники, зокрема обмеження права вето, можливості поступової інтеграції в ЄС, особливі умови (як для українських аграріїв), а також дорожні карти для найбільш просунутих держав-кандидатів.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос за результатами засідання колегії єврокомісарів у Страсбурзі 6 жовтня.

Єврокомісарка перелічила головні зміни, необхідні для вступу до ЄС нових держав.

"Ми зосереджуємося на тому, що необхідно як країнам-кандидатам, з одного боку, так і державам-членам ЄС, з іншого боку, щоб зробити наступні кроки у сфері розширення. Я хочу наголосити на п'яти групах кроків, які ми пропонуємо", – заявила Кос.

Крок перший – практичні рішення щодо управління, верховенства права та політик ЄС.

"Ми можемо оптимізувати використання passerelle clauses, або перехідних положень, і розширити голосування кваліфікованою більшістю там, де це передбачають договори ЄС. Можливо скоротити кількість сфер, у яких одна країна сама може накласти вето на рішення, які підтримують усі інші", – пояснила Кос.

Вона додала, що наприклад право вето може бути обмежене "щодо питання санкцій або у боротьбі з податковим шахрайством, або в процесі вступу – щодо проміжних кроків між відкриттям і закриттям переговорів".

Крок номер два – посилена поступова інтеграція держав-кандидатів в ЄС.

"Ми хочемо бути набагато амбітнішими в інтеграції наших країн-кандидатів в окремі частини Союзу ще до членства. Поступова інтеграція не є заміною повноправного членства. Вона є прискорювачем розширення", – повідомила єврокомісарка.

За її словами, поступова інтеграція вимагатиме двох ключових складових: прогресу реформ у країнах-кандидатах і стратегічного узгодження.

"Щойно кандидати відповідатимуть стандартам, вони повинні мати можливість брати участь у стратегічних секторах, де є очевидна взаємна вигода для нинішніх і майбутніх держав-членів, як-от енергетика, транспорт, штучний інтелект, безпека або оборона", – додала вона.

Пункт номер три – спільна рамка запобіжників щодо вступу для всіх майбутніх розширень.

"Усі держави-члени – і я дуже наголошую на цьому – матимуть рівні права. Так само й нові члени. Ми не хочемо дворівневого членства. Щоб приєднатися до нашого Союзу, країни повинні відповідати дуже високим стандартам у сфері верховенства права. Ми маємо бути впевнені, що після вступу вони ніколи більше не опустяться нижче цих стандартів", – підкреслила Кос.

Йдеться про посилені запобіжники для будь-якої нової держави-члена проти серйозного відступу від зобов'язань, взятих під час переговорів, особливо щодо верховенства права, демократії та основоположних прав.

Крок номер чотири – вплив вступу на політики Євросоюзу.

"Наша оцінка показує, що в більшості сфер політики ЄС уже зараз може впоратися з розширенням. Але є сфери, де нам знадобляться коригування. Щодо України, масштаб, структура та дуже висока продуктивність сільськогосподарського сектору вимагають розгляду того, що ми називаємо цільовими механізмами лише для чутливих сільськогосподарських товарів", – наголосила єврокомісарка.

З її слів, ЄС "хоче підтримати Україну у відновленні доступу до її історичних експортних ринків третіх країн".

Крок номер п'ять – дорожні карти для чотирьох найбільш просунутих країн-кандидатів.

Як повідомили "Європейській правді" джерела, причетні до підготовки пакета пропозицій, Єврокомісія розраховує на їх принципове затвердження на рівні лідерів ЄС до кінця 2026 року. Наступним кроком буде схвалення законодавства Радою ЄС та Європейським парламентом.

Перша дискусія на високому рівні щодо пропозицій відбудеться на засіданні Європейської ради 15-16 жовтня. Планується, що Європейська рада дасть доручення Єврокомісії розробити відповідні проєкти законодавства і представити їх на розгляд столиць держав-членів.

Як повідомляла "Європейська правда", ЄС представить "дорожню карту" вступу для України 28 жовтня.

Єврокомісарка Кос, представляючи проєкт нових підходів до розширення 6 жовтня, також повідомила, що для України можуть бути узгоджені положення у сфері сільського господарства, відмінні від інших держав-кандидатів.

Нагадаємо, Кос хоче відкрити ще два кластери для України й Молдови наступного тижня.

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