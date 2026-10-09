Путін відсвяткував день народження у компанії ексканцлера Німеччини

Правитель Росії Владімір Путін відсвяткував свій 74-й день народження в компанії колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Спільне фото Шредера і Путіна опублікувала пресслужба Кремля 8 жовтня.

фото пресслужби Кремля

У дописі зазначається, що Путін дізнався про прибуття Шредера до Москви "з повідомлень ЗМІ".

"Президент запросив свого старого друга до себе додому. Герхард Шредер був разом із Владіміром Путіним, коли глава держави відзначав учора свій день народження", – повідомили у Кремлі.

До Москви Шредер прибув, щоб зустрітися зі співробітниками та керівництвом мережі магазинів Globus. Ексrанцлер Німеччини став членом наглядової ради "Гіперглобус" – російської "дочки" німецького холдингу Globus Holding GmbH & Co, представленої у РФ мережею продуктових гіпермаркетів.

У Німеччині нову роботу Шредера в Росії назвали "зрадою Європи".

Варто зазначити, що низка політиків і економістів Німеччини розкритикували призначення Шредера на одну з керівних посад в мережі гіпермаркетів Globus в Росії.

82-річний Герхард Шредер був канцлером Німеччини з 1998 по 2005 рік і лідером СДПН з 1999 по 2004 рік і роками зазнавав критики за дружні стосунки з РФ та роботу на російські енергетичні компанії.

Після початку повномасштабної війни він так і не дистанціювався від Кремля. Серед останнього, у січні 2026 року ексканцлер виступив за відновлення енергетичної співпраці з РФ та закликав не демонізувати Росію попри її агресію проти України.

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