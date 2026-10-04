"Зрада Європи та власної країни": у Німеччині обурились новою роботою Шредера в РФ

Низка політиків і економістів Німеччини розкритикували призначення колишнього канцлера Герхарда Шредера на одну з керівних посад в мережі гіпермаркетів Globus в Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Зокрема, депутат Бундестагу й експерт правлячого Християнсько-демократичного союзу (ХДС) із зовнішньої політики Родеріх Кізеветтер назвав нову посаду Шредера "зрадою Європи та власної країни".

"Той, хто публічно й демонстративно тисне Шредеру руку, тим самим хоче показати свою позицію", – підкреслив Кізеветтер.

Професор політології Кельнського університету Томас Єґер заявив, що у Шредера "з'явилося нове лобістське замовлення" в Росії.

Німецький економіст і професор мікроекономіки Бранденбурзького технічного університету в Котбусі Ян Шнелленбах дорікнув ексканцлеру "безсоромністю".

"Хіба не казали, що він надто хворий, щоб постати перед німецьким судом? Невже російські гроші мають цілющу силу?", – зазначив він.

Раніше стало відомо, що Шредер буде займатися "супроводом стратегічного розвитку" бізнесу мережі гіпермаркетів Globus в Росії.

82-річний Герхард Шредер був канцлером Німеччини з 1998 по 2005 рік і лідером СДПН з 1999 по 2004 рік і роками зазнавав критики за дружні стосунки з РФ та роботу на російські енергетичні компанії.

Після початку повномасштабної війни він так і не дистанціювався від Кремля. Серед останнього, у січні 2026 року ексканцлер виступив за відновлення енергетичної співпраці з РФ та закликав не демонізувати Росію попри її агресію проти України.

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