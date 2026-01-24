Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер виступив за відновлення енергетичної співпраці з РФ та закликав не демонізувати Росію попри її агресію проти України.

Про це він написав у колонці для Berliner Zeitung, повідомляє "Європейська правда".

Шредер, якого традиційно вважають другом Владіміра Путіна, заявив, що Європа сьогодні занадто багато говорить про військові спроможності, тоді як їй потрібна "здатність до миру". Він зазначив, що продовжує наполягати на правильності своєї політики щодо імпорту російських енергоносіїв.

"Я, як і раніше, вважаю правильним те, що я просував під час свого перебування на посаді федерального канцлера: як показала практика, безпечні та надійні поставки недорогої енергії з Росії – не в останню чергу у поєднанні з моєю пропозицією зробити розвідку та постачання газу більш екологічними за допомогою сучасної та ефективної німецької технології. Дискредитувати це просто безглуздо", – написав Шредер.

Він визнав, що війна Росії проти України є порушенням міжнародного права та прав людини, проте наголосив на необхідності дипломатичного врегулювання, щоб "зламати динаміку ескалації".

Окрему увагу він приділив ставленню до Росії, виступивши проти її сприйняття як одвічного ворога.

"Я також проти демонізації Росії як вічного ворога. Росія – це не країна варварів, а країна з великою культурою та різноманітними історичними зв’язками з Німеччиною. "Німецька ганьба" полягає в тому, що ця країна була жорстоко захоплена німецькими солдатами під час двох світових воєн. Тому ми маємо особливий обов’язок докладати зусиль для досягнення миру з Росією та Україною", – написав колишній канцлер Німеччини.

Герхард Шредер був канцлером з 1998 по 2005 рік і лідером партії СДПН з 1999 по 2004 рік. Після того, як його усунули з посади глави уряду, він багато років працював у російських енергетичних компаніях і досі вважається другом Путіна.

Серед іншого, Шредер зустрічався з Путіним у Москві через кілька тижнів після початку повномасштабної війни, а потім ще раз у липні 2022 року. Росія була зацікавлена у припиненні війни, запевняв він після кожної цієї зустрічі.

На цьому тлі в СДПН кілька разів порушували питання про виключення Шредера, але невдало.

Повідомляли, що Шредера не запросили на святкування 160-річчя СДПН, зокрема, через його візит до російського посольства на святкування 9 травня.