Путин отпраздновал день рождения в компании бывшего канцлера Германии

Президент России Владимир Путин отпраздновал свой 74-й день рождения в компании бывшего канцлера Германии Гергарда Шредера.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Совместное фото Шредера и Путина опубликовала пресс-служба Кремля 8 октября.

В сообщении отмечается, что Путин узнал о прибытии Шредера в Москву "из сообщений СМИ".

"Президент пригласил своего старого друга к себе домой. Гергард Шредер был вместе с Владимиром Путиным, когда глава государства отмечал вчера свой день рождения", – сообщили в Кремле.

В Москву Шредер прибыл, чтобы встретиться с сотрудниками и руководством сети магазинов Globus. Бывший канцлер Германии стал членом наблюдательного совета "Гиперглобус" – российской "дочки" немецкого холдинга Globus Holding GmbH & Co, представленной в РФ сетью продуктовых гипермаркетов.

В Германии новую работу Шредера в России назвали "предательством Европы".

Стоит отметить, что ряд политиков и экономистов Германии раскритиковали назначение Шредера на одну из руководящих должностей в сети гипермаркетов Globus в России.

82-летний Герхард Шредер был канцлером Германии с 1998 по 2005 год и лидером СДПГ с 1999 по 2004 год и на протяжении многих лет подвергался критике за дружеские отношения с РФ и работу на российские энергетические компании.

После начала полномасштабной войны он так и не дистанцировался от Кремля. В частности, в январе 2026 года экс-канцлер выступил за возобновление энергетического сотрудничества с РФ и призвал не демонизировать Россию, несмотря на её агрессию против Украины.

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